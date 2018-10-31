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Лунін пропустив два голи в дебютному матчі за "Леганес"

Новини » Спорт    31.10.2018 - 09:01
Фото: Андрій Лунін (twitter.com/CDLeganes)
Фото: Андрій Лунін (twitter.com/CDLeganes)

Українець вийшов у основі на гру Кубка Іспанії

Український голкіпер іспанського "Леганеса" Андрій Лунін дебютував за свою команду. Про це повідомляє Twitter "пепінерос".

19-річний воротар потрапив у стартовий склад на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Райо Вальєкано".

Українець пропустив пропустив два м'ячі (на 15 і 22 хвилинах). Щоправда, в обох випадках голи стали наслідком ударів з близької відстані, і прямої провини голкіпера в них не було. Сам поєдинок завершився з нічийним рахунком - 2:2.

Після гри головний тренер "Леганесі" Маурісіо Пеллегріно прокоментував результат команди.

"Ми створили багато моментів біля чужих воріт, але пропустили два голи. Завжди непросто грати перший матч. Не варто забувати також про матч проти« Атлетіко »на вихідних. Футболісти тримали в голові і цю гру.

Андрій Лунін знаходить спільну мову з партнерами по команді. Він молодий голкіпер і ще повинен адаптуватися", - сказав Пеллегріно.

Український воротар Лунін дебютує в складі "Леганесі" Про такий дебютний гол у збірній можна було тільки мріяти, - Малиновський
Новини України чемпионат ИспанииАндрій Лунін
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