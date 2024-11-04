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Лунін позбувся конкурента на легендарне протистояння Ліги чемпіонів

Мадрид, Понеділок 04 листопада 2024 18:25
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Лунін позбувся конкурента на легендарне протистояння Ліги чемпіонів Фото: Андрій Лунін на тренуванні "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Андрій Костенко

Мадридський "Реал" оголосив заявку на найближчий матч Ліги чемпіонів – проти італійського "Мілана". Першим номером серед голкіперів записаний українець Андрій Лунін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Бельгієць Тібо Куртуа прогнозовано не встиг відновитися після травми до поєдинку, що відбудеться у вівторок, 5 листопада, в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу". За повідомленнями іспанських ЗМІ, тренери "вершкових" провели з ним розмову.

Вони порекомендували не поспішати з поверненням на поле, щоб уникнути рецидиву. Саме тому очікується, що Куртуа пропустить не тільки гру проти "Мілана", але й матч з "Осасуною" в Ла Лізі, який заплановано на 9 листопада.

Щодо гри з італійським грандом, в оприлюдненій 4 листопада заявці "Реала" є імена трьох голкіперів: Луніна, Франа Гонсалеса та Сархіо Местре. Двом колегам українця всього по 19 років. А Местре взагалі офіційно перебуває в складі резервного "Реала Кастільї". Тому не виникає жодних сумнівів, що з "Міланом" зіграє саме українець.

Після трьох стартових турів ЛЧ "Реал" з двома перемогами та поразкою, посідає в загальній таблиці 12-ту сходинку. Це дає право лише на продовження боротьби в плей-офф. У "Мілана" справи ще гірші – він з перемогою та двома невдачами наразі 25-й, що ставить його під загрозу вильоту.

Лунін позбувся конкурента на легендарне протистояння Ліги чемпіонів

Куртуа та Лунін у сезоні 2024/25

Голкіпер збірної України отримав черговий несподіваний шанс зіграти за Королівський клуб через повторну травму свого конкурента. 32-річний Куртуа отримав пошкодження вже вдруге в сезоні 2024/25.

Лише в середині жовтня він відновився від вересневої травми та знову потрапив у лазарет після поєдинку Ліги чемпіонів з дортмундською "Боруссією". Бельгієць зіграв за "Реал" у 12 матчах з 15-ти можливих. Він пропустив 10 голів і 4 рази зумів зберегти свої ворота сухими.

Натомість Лунін, у якого шансів на потрапляння до "основи" практично не було, вже провів у воротах "вершкових" три поєдинки: два в Ла Лізі та один – у ЛЧ. У цих зустрічах українець пропустив п'ять голів. В одному матчі він залишив ворота в недоторканності. Ще один матч, у якому мав би зіграти Лунін, – з "Валенсією" у 12-му турі іспанської першості – перенесли через негоду.

Раніше стало відомо, що українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги чемпіонів.

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