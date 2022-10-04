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Лунін отримав шанс дебютувати за "Реал" у Лізі чемпіонів: що трапилося

Фото: Андрій Лунін на тренуванні "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа пропустить поєдинок 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Місце у воротах проти донецького "Шахтаря", найімовірніше, дістанеться Андрію Луніну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 5 жовтня у Мадриді. Поєдинок прийме стадіон "Сантьяго Бернабеу". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Український воротар підмінить бельгійця і в Кубку чемпіонів після виходу на матч іспанської Ла Ліги проти "Осасуни" (1:1) у неділю. Кіпер збірної України потрапив у заявку на єврокубковий матч.

Разом із Луніним до заявки "Реала" потрапили ще два молодих голкіпери – 21-річний Луїс Лопес і 20-річний Лукас Канісарес. Вони конкуруватимуть за місце основного, допоки Куртуа відновлюється від травми. У зіркового кіпера діагностували лівий попереково-крижовий радикуліт.

Лунін на контракті з "Реалом" із літа 2018 року. Раніше він виступав у "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо" на правах оренди, а перед сезоном 2020/21 став резервістом Куртуа. З того часу українець провів 6 матчів у всіх турнірах за "вершкових".

Раніше провідні букмекери склали сітку коефіцієнтів на двобій "Реала" та "Шахтаря". Вагому перевагу фахівці віддають команді з Мадрида. Натомість вірогідність перемоги "гірників" менша за нічию.

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РеалАндрій ЛунінШахтарЛіга чемпіонів