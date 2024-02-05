ua en ru
Пн, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лунін отримав порцію компліментів від Анчелотті після бойового дербі Мадрида

Мадрид, Понеділок 05 лютого 2024 10:24
UA EN RU
Лунін отримав порцію компліментів від Анчелотті після бойового дербі Мадрида Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч угорі) втретє поспіль вийшов у старті "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Керманич мадридського "Реала" Карло Анчелотті залишився задоволений діями у воротах українця Андрія Луніна в протистоянні зі столичним "Атлетіко" в 23-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madrid Universal.

Голкіпер збірної України відіграв повний матч за Королівський клуб. У його пасиві пропущений у доданий арбітром час м'яч від Льоренте.

"Лунін? Я побачив дуже хорошу гру від нього, він зробив сейв, парирувавши удар Грізманна, багато рятував... Він дуже добре впорався", – заявив Анчелотті на післяматчевій прес-конференції.

За даними FotMob, Лунін за 90 хвилин виконав 4 сейви. Він попередив 0.56 забитого м'яча та виконав 25 передач із точністю 88%. Поєдинок проти "Атлетіко" став 15-м для українця в нинішньому сезоні в усіх турнірах (13 пропущених м'ячів, 6 сухих матчів).

"Реал" повів у рахунку на 20-й хвилині. Браїм після серії обопільних рикошетів прийняв м'яч посеред штрафного майданчика та з близької відстані переграв Облака. "Атлетіко" відігрався аж на 90+3-й, коли Льоренте скористався неузгодженістю оборони та головою пробив у дев'ятку воріт Луніна.

Навіть нічиєї вистачило "вершковим", щоб зберегти лідерство в Ла Лізі. "Реал" набрав 58 очок і на два пункти випереджає сенсаційну "Жирону" Циганкова та Довбика. У наступному турі претенденти на титул зіграють очний поєдинок (10 лютого).

До слова, раніше Яремчук оформив ефектний гол за "Валенсію" у чемпіонаті Іспанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атлетіко Реал Чемпіонат Іспанії Андрій Лунін Анчелотти
NEWS
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів
DAILY
У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом