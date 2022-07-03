Лунін оформив сейв сезону в чемпіонаті Іспанії: відео

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін витратив усього два матчі в іспанській Ла Лізі, щоб оформити порятунок сезону 2021/22 в дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал Ла Ліги.

23-річний українець оформив сейв сезону в чемпіонаті Іспанії. Подія трапилася у 37-турі Ла Ліги, коли мадридський "Реал" гостював у "Кадіса" з резервістом у воротах.

Лунін в одному з епізодів ліквідував небезпеку при виході суперника віч-на-віч із воротарем. Цей порятунок дозволив кіперу збірної України очолити топ-10 рейтингу сейвів в індивідуальних дуелях нападників і воротарів.

Матч, що завершився з рахунком 1:1, став бенефісом Луніна. Його назвали гравцем поєдинку. Усього ж у минулому сезоні українець провів 4 матчі в усіх турнірах, міцно засівши за спиною бельгійця Тібо Куртуа.

Хто такий Андрій Лунін

Голкіпер є вихованцем академій "Металіста" та "Дніпра". На професіональному рівні дебютував у складі дніпровців, а звернув на себе увагу європейських клубів виступами в "Зорі".

До "Реала" переїхав у 2018 році за орієнтовно 8,5 млн євро. З того часу виходив у складі "вершкових" на 5 матчів в усіх турнірах. Переважно виступав в орендах – "Леганес" (7 поєдинків), "Вальядолід" (2) та "Ов'єдо" (20).

У складі збірної України U-20 Лунін став чемпіоном світу в 2019 році та був визнаний найкращим воротарем турніру. У національній збірній зіграв 7 матчів.