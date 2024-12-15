Лунін має шанс на ще один трофей: "Реал" отримав суперника у фіналі відродженого турніру

Поєдинок відбудеться 18 грудня у катарському Лусаїлі. Початок – о 19:00 за київським часом.

ФІФА реформувала Клубний чемпіонат світу. Тепер турнір проводитимуть раз на чотири роки, а участь у ньому візьмуть 32 команди. Взамін функціонери відродили Міжконтинентальний кубок. Він дозволить з'ясувати найсильнішого серед найкращих команд континентальних конфедерацій щороку в компактнішому форматі.

У турнірі 2024 року беруть участь шість колективів. Переможець Ліги чемпіонів УЄФА – мадридський "Реал" – допущений у фінал автоматично. Інші грали фактично у відбірковому турнірі за право протистояти "вершковим" безпосередньо в суперечці за трофей.

Переможець Ліги чемпіонів країн Північної та Центральної Америки – мексиканська "Пачука" у другому раунді змагання перемогла володаря південноамериканського Кубка Лібертадорес – бразильський "Ботафого" (3:0). А в матчі за вихід у фінал здолала в серії пенальті єгипетський "Аль-Ахлі" (0:0, пенальті – 6:5).

Тепер у фіналі єгиптяни зійдуться з мадридським "Реалом". Є ймовірність, що в цьому матчі місце у воротах "Королівського клубу" займе Андрій Лунін. Але, навіть якщо цього не станеться, він у статусі запасного буде близький до того, щоб виграти у складі "вершкових" ще один трофей. Зараз у скарбничці українця вже десять титулів, здобутих разом з "Реалом".

Міжконтинентальний кубок: як було раніше

Трофей розігрувався в 1960-2004 роках (із перервами). Участь брали переможці Кубка/Ліги чемпіонів УЄФА та Кубка Лібертадорес.

До 1980 року володаря Кубка переважно виявляли в результаті двоматчевих протистоянь. Потім організацію взяла на себе Японія, а розіграші проводили в тамтешніх містах – Токіо та Йокогамі.

Найбільше перемог у Міжконтинентальному кубку мають "Реал", італійський "Мілан". аргентинський "Бока Хуніорс", уругвайські "Пеньяроль" та "Насьйональ". У кожної з цих команд по три трофея.

З українців у розіграші брав участь лише Андрій Шевченко. У 2003 році його "Мілан" зустрівся з "Бока Хуніорс". Основний та додатковий час завершилися внічию (1:1), а в серії пенальті перемогли аргентинці (3:1).