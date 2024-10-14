Лунін і ще один травмований легіонер збірної України близькі до повернення на поле

Воротар "Реала" Андрій Лунін вже проводить тренування у клубі, хоча й має невелике ушкодженням. Українець працює над тим, щоб встигнути відновитися до наступного матчу Ла Ліги з "Сельтою" (19 жовтня). Втім, його участь у поєдинку малоймовірна через те, що конкурент Луніна – Тібо Куртуа – повністю відновився після своє травми і готовий грати.

Саме через пошкодження бельгійця голкіпер збірної України отримав несподівану можливість зіграти за "вершкових" цього сезону. Він провів за клуб два офіційні матчі, в яких пропустив один гол.

Натомість Лунін не поїхав на жовтневі поєдинки збірної України у Лізі націй через вірусну інфекцію. Медична служба мадридського клубу інформувала українських колег, що у воротаря трималася температура 39,5 градусів, була нудота і зберігалося нездужання.

19 жовтня у поєдинку АПЛ проти "Іпсвіча" може вийти в складі "Евертона" і Віталій Миколенко.

За інформацією британського спортивного лікаря Раджпала Брара, в українця сталося пошкодження першого ступеня. "Це невеликий забій, який міг призвести до розтягнення, але така травма не вважається особливо серйозною", – розповів медик місцевим ЗМІ, додавши що "безумовно чекає на повернення Миколенка одразу після паузи на матчі збірних".

Захисник в останніх числах вересня зазнав травми литкового м’яза у матчі чемпіонату Англії з "Кристал Пелас". Через це він не зміг прибути в розташування "синьо-жовтих".

Епідемія травм у збірній України

Через різноманітні травми та пошкодження тренер збірної України Сергій Ребров не зміг залучити до матчів команди у Лізі націй проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня) шістьох гравців, на яких розраховував. Їхні імена були внесені до першого варіанту заявки.

Вибули Андрій Лунін (вірусна інфекція), Віталій Миколенко (розтягнення литкового м'яза), Володимир Бражко (тріщина ребер), Олександр Піхальонок (пошкодження камбаловидного м'язу), Андрій Ярмоленко (рецидив травми чотириголового мʼяза стегна) та Віктор Циганков (пошкодження двоголового м'яза стегна). Крім того, ще до оголошення складу було відомо про травми Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.

Тарас Степаненко прибув до національної команди, де тренувався за індивідуальним графіком – проти Грузії не грав. Дмитро Різник зазнав ушкодження в таборі збірної та достроково залишив розташування команди.