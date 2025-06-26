Лунін готується до дебюту, "Ман Сіті" та "Ювентус" у спробі оминути "Реал": фініш групового раунду на клубному ЧС

26-го та в ніч на 27-ме червня на Клубному чемпіонаті світу визначаться всі учасники 1/8 фіналу. Останні путівки розіграють у групах G та H.

Не вийти на "Реал"

В квартеті G учасники плей-офф стали відомі вже після двох турів – це італійський "Ювентус" та англійський "Манчестер Сіті". Сьогодні вони в очному протистоянні розіграють перше місце в квартеті.

Гратимуть не лише за престиж, а й за можливість уникнути зустрічі в 1/8-й з мадридським "Реалом". Висока вірогідність, що саме "вершкові" виграють групу Н і вийдуть у сітці на другу команду квартету G.

Цікаво, що у "Ювентуса" та "Сіті" перед матчем між собою не тільки однакова кількість очок (по 6), а й різниця забитих та пропущених м'ячів (плюс 8). Але в італійців все ж є перевага – вони забили більше (9 голів – проти 8-ми у МС). Тому "Ювентус" влаштує і нічия.

Впевненість для Луніна

В квартеті Н на плей-офф претендують іспанський "Реал", австрійський "Зальцбург" (по 4 очки) та "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії (2).

Аравійці гратимуть з мексиканською "Пачукою". І їм потрібна не просто перемога, а з якомога більшою різницею м'ячів. Адже, якщо "Реал" і "Зальцбург" розійдуться миром, у трьох команд буде по 5 очок. Наразі показники різниці м'ячів у суперників така: "Реал" – плюс 2, "Зальцбург" – плюс 1, "Аль-Хіляль" – 0.

Водночас переможений у протистоянні європейських представників може не потрапити до 1/8-ї. А переможець – гарантує собі перше місце.

Перед протистоянням "вершкових" з австрійцями нас цікавить і таке питання: чи дебютує на Мундіалі український воротар "Реала" Андрій Лунін?

В іспанських ЗМІ перед грою промайнула інформація, що Хабі Алонсо має намір дати перепочинок Куртуа та задіяти в матчі Луніна, щоб українець отримав впевненість. Втім, наразі це лише припущення. А стартовий склад стане відомий приблизно за дві години до початку поєдинку – тобто десь о 2:00 за Києвом.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Четвер, 26 червня

Група G: 22:00. "Відад" – "Аль-Айн"

Група G: 22:00. "Ювентус" – "Манчестер Сіті"

П'ятниця, 27 червня