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Лунін готується до дебюту, "Ман Сіті" та "Ювентус" у спробі оминути "Реал": фініш групового раунду на клубному ЧС

Четвер 26 червня 2025 19:13
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Лунін готується до дебюту, "Ман Сіті" та "Ювентус" у спробі оминути "Реал": фініш групового раунду на клубному ЧС Фото: Андрій Лунін може вийти в старті "Реала" (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

26-го та в ніч на 27-ме червня на Клубному чемпіонаті світу визначаться всі учасники 1/8 фіналу. Останні путівки розіграють у групах G та H.

Хто зіграє найближчим часом та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.

Не вийти на "Реал"

В квартеті G учасники плей-офф стали відомі вже після двох турів – це італійський "Ювентус" та англійський "Манчестер Сіті". Сьогодні вони в очному протистоянні розіграють перше місце в квартеті.

Гратимуть не лише за престиж, а й за можливість уникнути зустрічі в 1/8-й з мадридським "Реалом". Висока вірогідність, що саме "вершкові" виграють групу Н і вийдуть у сітці на другу команду квартету G.

Цікаво, що у "Ювентуса" та "Сіті" перед матчем між собою не тільки однакова кількість очок (по 6), а й різниця забитих та пропущених м'ячів (плюс 8). Але в італійців все ж є перевага – вони забили більше (9 голів – проти 8-ми у МС). Тому "Ювентус" влаштує і нічия.

Впевненість для Луніна

В квартеті Н на плей-офф претендують іспанський "Реал", австрійський "Зальцбург" (по 4 очки) та "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії (2).

Аравійці гратимуть з мексиканською "Пачукою". І їм потрібна не просто перемога, а з якомога більшою різницею м'ячів. Адже, якщо "Реал" і "Зальцбург" розійдуться миром, у трьох команд буде по 5 очок. Наразі показники різниці м'ячів у суперників така: "Реал" – плюс 2, "Зальцбург" – плюс 1, "Аль-Хіляль" – 0.

Водночас переможений у протистоянні європейських представників може не потрапити до 1/8-ї. А переможець – гарантує собі перше місце.

Перед протистоянням "вершкових" з австрійцями нас цікавить і таке питання: чи дебютує на Мундіалі український воротар "Реала" Андрій Лунін?

В іспанських ЗМІ перед грою промайнула інформація, що Хабі Алонсо має намір дати перепочинок Куртуа та задіяти в матчі Луніна, щоб українець отримав впевненість. Втім, наразі це лише припущення. А стартовий склад стане відомий приблизно за дві години до початку поєдинку – тобто десь о 2:00 за Києвом.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Четвер, 26 червня

  • Група G: 22:00. "Відад" – "Аль-Айн"
  • Група G: 22:00. "Ювентус" – "Манчестер Сіті"

П'ятниця, 27 червня

  • Група H: 04:00. "Аль-Хіляль" – "Пачука"
  • Група H: 04:00. "Зальцбург" – "Реал"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

  • телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
  • регіональних телеканалах “Суспільного”
  • а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:

  • 22:00, "Ювентус" - "Манчестер Сіті"
  • 04:00, "Зальцбург" - "Реал"
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Футбол Чемпіонат світу Реал Манчестер Сіті Ювентус Андрій Лунін
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