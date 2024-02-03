Лунін чи Кепа. Анчелотті наважився обрати основного воротаря "Реала"

Керманич "вершкових" Карло Анчелотті вирішив зробити ставку на українця. Він буде стражем воріт мадридців до повноцінного повернення бельгійця Тібо Куртуа.

Лунін останніми виступами переконав італійського фахівця, що повинен бути основним у "Реалі". Анчелотті нібито оголосив про власне рішення на тренувальній базі мадридців. Уродженець Краснограда на Харківщині займе місце у воротах Королівського клубу мінімум до квітня.

До кінця лютого на "Реал" чекають важливі поєдинки в іспанській Ла Лізі та плей-офф Ліги чемпіонів. Мадридці зустрінуться з "Атлетіко" (4 лютого), "Жироною" (10 лютого), "Райо Вальєкано" (18 лютого) та "Севільєю" (25 лютого) в чемпіонаті та німецьким РБ "Лейпциг" у єврокубку (13 лютого).

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Загалом провів за "Реал" 31 матч у всіх турнірах, 10 із них – "сухі". У складі гранда завоював чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.