Лунін чи Кепа. Анчелотті дозрів до розв'язання воротарського питання "Реала"

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті близький до рішення щодо позиції основного голкіпера іспанського гранда. На провідну роль претендують Андрій Лунін і Кепа Аррісабалага.

Про це заявила журналістка Аранча Родрігес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Madrid Xtra .

Досвідчений фахівець у найближчі дні проведе розмову з обома воротарями. Він вирішив особисто назвати "першого номера" мадридців на залишок нинішнього сезону. Фінальний вибір італійця – наразі таємниця.

Анчелотті нарвався на дилему з воротарським питанням у листопаді. Перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Браги" тоді основний кіпер команди Кепа травмувався на розминці. Лунін вийшов у старті "вершкових", парирував пенальті та відстояв на "нуль".

Поки конкурент відновлювався від ушкодження, українець провів ще 5 матчів поспіль у всіх турнірах. Упевнена гра Луніна змусила Анчелотті чергувати воротарів в останніх поєдинках "Реала". Голкіпер збірної України зіграв проти "Бетіса" (9 грудня) та "Вільярреала" (17 грудня). Натомість Кепа вийшов проти берлінського "Уніона" (12 грудня) та "Алавеса" (21 грудня).

Андрій Лунін у складі "Реала"

Перейшов до лав "вершкових" влітку 2018 року. Трансфер із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився.

Загалом провів за "Реал" 26 матчів у всіх турнірах, 8 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.