Лунин близок к дебюту за "Реал"

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может принять участие в матче 6 тура чемпионата Испании против "Кадиса". Украинский вратарь подменит Тибо Куртуа, который на днях восстановился после травмы.

Об этом пишет AS.

Основной голкипер досрочно покинул расположение сборной Бельгии из-за проблем с поясничной мышцей. После возвращения в мадридский клуб он уже провел тренировку, но главный тренер команды Зинедин Зидан хочет поберечь бельгийца к матчу Лиги чемпионов против "Шахтера" и встрече 7 тура чемпионата Испании против "Барселоны".

Вместе с тем Зидан и тренер вратарей Роберто Васкес впечатлены работой 21-летнего украинском на тренировках.

Напомним, Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Украины накануне товарищеского матча с Францией.

Повторный тест дал отрицательный результат.

Лунин стал игроком "Реала" летом 2018 года, но так и не сыграл за основную команду в официальном матче. Игровую практику украинец получал, выступая на правах аренды за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".