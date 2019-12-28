Под Лукьяновским СИЗО начался митинг после освобождения экс-беркутовцев

Фото: митинг под СИЗО (РБК-Украина)

Суд отпустил экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, под личное обязательство

Митингующие после оглашения решения суда в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года, заблокировали мусорными баками въезд в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В 22:40 митингующие установили два мусорных бака у центрального въезда в СИЗО.

Также активисты не пропускают машину правоохранителей, которые приехали забрать экс-беркутовцев. Около изолятора сейчас находится 100 активистов и три грузовика с полицией и офицерами Национальной гвардии.

Ранее активист Роман Синицын призвал устроить акцию под Лукьяновским СИЗО, чтобы помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена, который должен состояться в воскресенье.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.

Экс-"беркутовцев" Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко отпустили из-под стражи. Они участвовали в судебном заседании по видеоконференции. Так, Янишевскому, Зинченко и Аброськину мера пресечения изменена с содержания под стражей на личное обязательство.

Обвиняемым Сергею Тамтуре и Александру Маринченко мера пресечения изменена с ночного и круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.