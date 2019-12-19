Лукашев: если премьер не поможет, Троицкую общину в январе ждет гуманитарная катастрофа

Уже с первых дней января 2020 года пгт Троицкое Луганской области может оказаться в состоянии гуманитарной катастрофы, поскольку без отопления останутся более семисот квартир в многоквартирных домах, выйдет из строя система водоснабжения и канализации. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Лукашев, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЗЖ.

Парламентарий также обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку и главе правления НАК "Нафтогаз" Андрею Коболеву с просьбой помочь в решении этого вопроса.

"Через газораспределительную станцию пгт Троицкое, непосредственно с территории Белгородской области РФ, осуществляется поставка природного газа в 21 населенный пункт с населением более 14 тыс. человек. На территории Троицкой поселковой объединенной территориальной общины находятся 66 многоквартирных жилых домов, работает 49 объектов социальной сферы, в том числе 2 учреждения здравоохранения, которые отапливаются газовым автономным отоплением", – рассказал Лукашев.

Сейчас, по его словам, из-за угрозы прекращения газоснабжения ситуация стала критической, с 31 декабря 2019 года истекает срок действия текущего договора на транзит природного газа между ПАО "Газпром" Российской Федерации и НАК "Нафтогаз Украины".

"Через ГРС в селе Воеводском осуществляется поставка природного газа в 11 населенных пунктов нашей общины, в которых 18 объектов социальной сферы. Перевод потребителей Троицкой общины на альтернативные виды энергии или строительство газопроводов-отводов, стоимость которых, по предварительным расчетам, составит более 300 млн грн, в сжатые сроки невозможен ни технически, ни финансово. В связи с отсутствием у местных бюджетов финансовых ресурсов такой перевод невозможен даже с расчетом на перспективу 5-10 лет", – подчеркнул народный депутат.

"Кроме того, после срочного обхода частного сектора выявлено более 2 тыс. домов, где проживают социально незащищенные лица, финансово не способны установить в своих домах альтернативные виды отопления", – рассказал он.

При этом существует угроза прекращения учебного процесса для почти тысячи школьников и полное прекращение стационарной медицинской помощи.

"Просим власть принять все возможные меры для недопущения энергетической и гуманитарной катастрофы на территории Троицкой громады", – резюмировал Лукашев.