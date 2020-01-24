Лукашев: нужно объединиться, чтобы сделать Луганскую область мирной

Все депутаты Луганской области, независимо от партийной принадлежности, должны вместе совершенствовать административно-территориальное устройство области. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев при обсуждении проекта перспективного плана формирования территорий громад Луганской области, передает пресс-служба партии.

"Реализация идеи объединения громад – важнейший вопрос. Согласно закону, это объединение должно осуществляться добровольно. Это принцип, который имеет императивный характер. Но за те несколько лет, что государство предоставило нам эту возможность, мы вынуждены ускорять этот процесс, поскольку добровольно объединиться не удается", – пояснил народный депутат.

Лукашев подчеркнул, что объединение не может происходить по кумовскому, братскому, соседскому или еще какому-то другому принципу.

"Необходимо сформулировать объективные критерии – экономическая обоснованность, приближение услуг к людям, которые являются их реальными потребителями, учет всех финансово-бюджетных возможностей, формирование налоговой базы для получения фискально эффективных источников наполнения местных бюджетов", - добавил политик.

Лукашев призвал всех депутатов от Луганской области объединиться.

"Мы должны сформировать законодательные основы для того, чтобы здесь этот процесс ускорился, и мы бы в сжатые сроки достигли цели. Это надо делать независимо от партийной принадлежности – все мы выступаем за то, чтобы Луганщина была мирным, единым, соборным и комфортным для проживания регионом", - резюмировал Лукашев.