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Лукашев: невыплата зарплат шахтерам - системная проблема Украины

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Киев, Суббота 18 декабря 2021 16:42
Лукашев: невыплата зарплат шахтерам - системная проблема Украины Фото: Александр Лукашев (zagittya com ua)
Автор: Артем Горовенко

Невыплата зарплат шахтерам является системной проблемой в стране. Парламент должен был принять за основу законопроект, предусматривающий выплату задолженностей шахтерам, а не только в первом чтении.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Александр Лукашев в программе Натальи Влащенко на "Украина 24".

"Это при том, что из-за этой дикой задолженности государства у людей нет ни копейки - они буквально голодают. В воскресенье я был в Лисичанске Луганской области и собственными глазами видел объявление на входе в продуктовый магазин: "Шахтерам продукты без денег не продаем", - заявил политик.

По его словам, ситуация с невыплатами зарплат шахтерам, которая сложилась на четвертом десятке независимости страны, - системная проблема.

"У нас не хватает угля на ТЭС, но шахты не работают. Из-за неработающих шахт возникает безработица и как следствие - социальная катастрофа на Луганщине", - отметил он.

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Шахтер Оппозиционная платформа За життя
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