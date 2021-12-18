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Лукашев: невиплата зарплат шахтарям - системна проблема України

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Києва, Субота 18 грудня 2021 16:42
Лукашев: невиплата зарплат шахтарям - системна проблема України Фото: Олександр Лукашев (zagittya com ua)
Автор: Артем Горовенко

Невиплата зарплат шахтарям є системною проблемою в країні. Парламент повинен був прийняти за основу законопроект, що передбачає виплату заборгованостей шахтарям, а не лише у першому читанні.

Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Лукашев у програмі Наталі Влащенко на "Україна 24".

"Це при тому, що через цю дику заборгованість держави у людей немає ні копійки - вони буквально голодують. У неділю я був у Лисичанську Луганської області і на власні очі бачив оголошення на вході в продуктовий магазин: "Шахтарям продукти без грошей не продаємо", - заявив політик.

За його словами, ситуація з невиплатами зарплат шахтарям, яка склалася на четвертому десятку незалежності країни, - системна проблема.

"У нас не вистачає вугілля на ТЕС, але шахти не працюють. Через непрацюючі шахти виникає безробіття і як наслідок - соціальна катастрофа на Луганщині", - зазначив він.

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Шахтар Опозиційна платформа За життя
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