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Лукашенко заявив, що хоче поговорити з Ердоганом про Україну

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Астана, П'ятниця 14 жовтня 2022 15:45
Лукашенко заявив, що хоче поговорити з Ердоганом про Україну Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що хоче обговорити війну в Україну з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА-Новости".

"Ми вчора зустрічалися з президентом Ердоганом, домовилися, що найближчим часом проведемо переговори на високому рівні. Зокрема, зачіпатимемо питання України", - заявив Лукашенко.

За його словами, Туреччина як "одна з ключових країн НАТО" вимагає провести переговори між Україною та Росією.

"Влада Туреччини не в захваті від того, що відбувається, і постійно натякає, і вже не натякає, а навіть вимагає, що треба сідати за стіл переговорів і домовлятися", - сказав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко підтвердив, що Білорусь бере участь у війні, яку розв'язала Росія проти України.

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