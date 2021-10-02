Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, но при двух условиях

Так, на вопрос журналиста американской телекомпании CNN об отставке он ответил:

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете".

Лукашенко добавил, что президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и как его изберет народ, но "если человек здоров и может управлять страной".