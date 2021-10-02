UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, но при двух условиях

Автор: Мария Кучерявец

Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку, однако этому должны предшествовать несколько условий. По его словам, это произойдет "когда Запад прекратит оказывать давление на страну, а ее суверенитет будет гарантирован".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Так, на вопрос журналиста американской телекомпании CNN об отставке он ответил:

"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете".

Лукашенко добавил, что президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и как его изберет народ, но "если человек здоров и может управлять страной".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоМинск