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Лукашенко и Путин проведут очередную встречу: названы сроки

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию. Он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

По его словам, утром 30 августа Путин позвонил Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Кроме того, они обсудили текущие вопросы в рамках подготовки предстоящего визита Лукашенко в Россию.

В поздравительной телеграмме Путина говорится, что "белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России".

Лукашенко после этого телефонного разговора сообщил, что обсуждается его предложение провести в сентябре консультации ОДКБ и ШОС по ситуации вокруг Афганистана.

Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с рабочим визитом.

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Александр ЛукашенкоВладимир Путин