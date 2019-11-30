Лукашенко и Путин договорились о создании единого правительства

Беларусь и РФ планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии и унифицированное налоговое законодательство. Об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко, сообщает сайт Tut.by

"Президенты (Александр Лукашенко и Владимир Путин, - ред.) договорились, что цели заявлены грандиозные, и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.

Также он заявил, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран.

Напомним, ранее Лукашенко поставил под сомнение возможный союз с Россией, поскольку Москва, по его словам, постоянно меняет условия.

Так, Лукашенко заявил, что каждый год Российская Федерация "подсовывает новые условия" Минску. Он добавил, что постоянные изменения условий наносят ущерб белорусской экономике.