Лукашенко пригрозил студентам службой в армии за участие в протестах

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отменой отсрочек от армии студентам, участвующим в акциях протеста. Лукашенко обратился к ним, сказав "не хотят учиться, тогда Родину надо защищать".

Об этом он заявил на совещании в Минске, передает БелТА.

Он заявил, что в отношении тех, "кто пойдет на улицу или учиться не захочет", примут меры по закону.

"А потом, вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности", - заявил он.

Отметим, в Беларуси проходят масштабные протесты. Люди требуют провести новые выборы.

Напомним, Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией, но у него есть условия.

Также он обвинил Польшу в намерении якобы присоединить Гродненскую область, Лукашенко считает, что против его режима идет гибридная война.