Лукашенко предлагает оставить в Минске переговорную площадку Украины и России

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за сохранение в Минске переговорной площадки для Украины и России.

Об этом сообщает Белта.

Он уверен, что Минск является лучшим местом с логистической точки зрения.

"А где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Это далеко. Непонятно, зачем. Наверное, не очень удобно. А здесь - треугольник Киев - Москва - Минск. Час - и вы здесь, переговорили, разлетелись", - подчеркнул Лукашенко.

Кроме этого, Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси. Лукашенко также пригрозил ввести санкции против Украины.

Напомним, Украина не признала Лукашенко президентом Беларуси после его тайной инаугурации на фоне протестов. Украина поддержала позицию ЕС, который обвиняет Лукашенко в фальсификации результатов президентских выборов.

Кроме того, недавно Беларусь закрыла границу с Украиной якобы из-за карантинных ограничений. МИД Украины изучает это решение белорусской власти, и если причины закрытия границы были политическими, ведомство готово дать ответ.