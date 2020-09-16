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Лукашенко об отношениях с Украиной: связь народов не должна дать трещину

Минск, Среда 16 сентября 2020 16:49
Лукашенко об отношениях с Украиной: связь народов не должна дать трещину
Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что несмотря на обострение отношений с Украиной связь между народами сохранится. Он считает это важной задачей.

Об этом он заявил на встрече с политическим активом страны, передает БЕЛТА.

По его словам, Беларуси нужно не потерять братский народ Украины за политическими авантюрами и "продажной риторикой постоянно меняющихся элит".

"Все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Но духовная связь наших народов не должна дать трещину", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций в адрес Беларуси. Он также выразил сожаление о том, что Киев присоединился к западным сателлитам и не признает результаты выборов.

Офис президента Украины сегодня официально заявил, что позиция Киева вызвала личное оскорбление руководства Беларуси, что сказывается на межгосударственном уровне.

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