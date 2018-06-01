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Лукашенко назвав ситуацію на Донбасі наслідком зіткнення Росії і Заходу

НовиниПолітика    01.06.2018 - 16:37
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі зазначив, що зіткнення Росії і Заходу також проявляється і в Сирії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав конфлікт на Донбасі наслідком зіткнення Російської Федерації і Заходу, передає агентство "Белта".

"Основна загроза, як я її бачу, - зіткнення інтересів великих держа... Зіткнення між Росією і Заходом, Росією і США", - сказав лідер Білорусі.

Він підкреслив, що такі зіткнення мають свої прояви, зокрема, в ситуації на Донбасі і Сирії.

Лукашенко додав, що в Сирії, зокрема, зіткнулися інтереси великих держав.

"Лоб у лоб стоять на позиціях (у Сирії, - ред.) часом Росія, особливо Іран і США. Точно так і в Україні. Мені здається, що там, може бути, і був би мир, якби в цьому протистоянні не були зацікавлені інші", - підсумував президент Білорусі.

Нагадаємо, в лютому Білорусь запропонувала для врегулювання ситуації на Донбасі ввести туди своїх миротворців.

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Теги публікації: Олександр Лукашенко, Російська Федерація, Запад  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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