Лукашенко назвал COVID возможным лекарством от рака: что он имел в виду

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко поддержал гипотезу о том, что COVID якобы влияет на снижение онкозаболеваемости. По его словам, он рассчитывает на то, что эта болезнь сможет вытеснить рак.

Сообщается, что он заявил об этом на встрече с работниками Минской областной клинической больницы после посещения онкологического центра.

"Для себя почерпнул что-то хорошее. Самое лучшее, что … COVID не только на данном этапе придавил грипп, но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются. Они это уже заметили. Что-то происходит такое. Я буду рад, если как с гриппом. Потому что все-таки больных COVID нам легче лечить, чем онкологических. Поэтому дай бог, чтобы COVID был лекарством от онкологических заболеваний. Это то, что я почерпнул нового для себя", - сказал заявил Лукашенко.

Отметим, ранее белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии COVID-19 на снижение онкозаболеваемости.

О чем вообще речь

В частности, речь идет о том, что при коронавирусной инфекции отмечается резкий всплеск иммунитета с выработкой большого количества антител. Клетки иммунной системы и антитела характеризуются очень высокой неспецифической противоопухолевой активностью, и это используется в противоопухолевой иммунотерапии

"Таким образом, такое комплексное воздействие (с одной стороны, гипертермия, с другой - всплеск иммунитета) может тормозить опухолевый рост, приводить к регрессии опухолей и даже в некоторых случаях к излечению", - отметил заместитель директора по научной работе Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Красный.

В подкрепление своей гипотезы он привел данные о том, что в 2020 году в Беларуси на фоне пандемии впервые произошло резкое снижение онкозаболеваемости сразу на 20%. А в этом году заболеваемость снизилась еще больше.