Лукашенко назвав COVID можливими ліками від раку: що він мав на увазі

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко підтримав гіпотезу про те, що COVID нібито впливає на зниження онкозахворюваності. За його словами, він розраховує на те, що ця хвороба зможе витіснити рак.

Повідомляється, що він заявив про це на зустрічі з працівниками Мінської обласної клінічної лікарні після відвідування онкологічного центру.

"Для себе почерпнув щось хороше. Найкраще, що ... COVID не тільки на даному етапі придавив грип, але онкологи підозрюють, що і онкологія значно впала не тому, що люди не звертаються. Вони це вже помітили. Щось відбувається таке. Я буду радий, якщо як з грипом. Тому що все-таки хворих нам легше лікувати, ніж онкологічних. Тому дай бог, щоб він був ліками від онкологічних захворювань. Це те, що я почерпнув нового для себе", - сказав заявив Лукашенко.

Зазначимо, раніше білоруські онкологи висунули гіпотезу про вплив COVID-19 на зниження онкозахворюваності.

Про що взагалі мова

Зокрема, мова йде про те, що при коронавірусній інфекції відзначається різкий сплеск імунітету з виробленням великої кількості антитіл. Клітини імунної системи та антитіла характеризуються дуже високою неспецифічною протипухлинною активністю, і це використовується в протипухлинній імунотерапії

"Таким чином, такий комплексний вплив (з одного боку, гіпертермія, з іншого - сплеск імунітету) може гальмувати пухлинний ріст, призводити до регресії пухлин і навіть в деяких випадках до лікування", - зазначив заступник директора з наукової роботи Республіканського науково-практичного центру онкології та медичної радіології імені М.М. Александрова Сергій Красний.

На підкріплення своєї гіпотези він навів дані про те, що в 2020 році в Білорусі на тлі пандемії вперше сталося різке зниження онкозахворюваності відразу на 20%. А цього року захворюваність знизилася ще більше.