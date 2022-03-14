Лукашенко может направить войска на Волынскую и Ровенскую области,- эксперт

Армия Беларуси значительно слабее украинских военных. Как отметил военный эксперт Олег Жданов:

общее количество военных в Беларуси - около 60 тысяч человек;

среди всего общего количества - лишь 45 тысяч военнослужащих.

Режим может направить до 10-ти батальонно-тактических групп, что есть около 10-12 тысяч человек, которые никогда не принимали участия в вооруженных конфликтах или же войнах.

"Если они вступят в эту войну, то понесут потери и вернутся битые обратно в Беларусь. И это будет просто взрыв внутри страны. Лукашенко все эти факторы понимает и, похоже, пытается "пропетлять". У него 15 марта вступает в силу новая конституция. Потом он скажет, что нужно формировать народное собрание", - заявил Жданов.

В то же время как отметил Кривонос, Россия потеряла значительную часть боеспособных подразделений, в связи с чем ее армия может продвигаться во второстепенных направлениях, или же просто будет помогать белорусским военным.

По мнению генерала ВСУ, есть вариант, что Беларусь также осуществит наступательные действия на территорию Волынской и Ровенской областей.

"Их задача состоит в том, чтобы распорошить наши силы на разных направлениях, чтобы мы не смогли создать ударную контрнаступательную группу, которая могла бы разгромить россиян и их союзников. Поэтому они пытаются растянуть наши силы по всей территории Украины. Учитывая то, что у них потенциала пока больше, они на этом играют", - заявил Кривонос.