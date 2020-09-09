Лукашенко допустил агрессию РФ против Беларуси и назвал условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко допускает военную агрессию России в случае выхода Минска из союзных договоров с Москвой. По его мнению, вступление Беларуси в НАТО превратит страну в театр боевых действий.

Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

По его словам, выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обернется тем, что Беларусь не сможет закупать оружие по внутрироссийским ценам.

"Россия-то продала бы, но если они (оппозиция, - ред.) предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Россия не станет спокойно смотреть, если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО.

"Не очень приятно, если танки под Смоленском. Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь развернула почти половину своей армии вдоль западных границ. Он также уверен, что протестами в стране управляют страны НАТО, а Польша якобы планирует оккупацию Гродненской области.

Кроме того, Минск перевел в полную готовность танковые и артиллерийские базы.