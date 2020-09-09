Лукашенко не виключає агресію РФ проти Білорусі і назвав умову

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко допускає військову агресію Росії в разі виходу Мінська з союзних договорів з Москвою. На його думку, вступ Білорусі до НАТО перетворить країну на театр бойових дій.

Про це він заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

За його словами, вихід з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) обернеться тим, що Білорусь не зможе закуповувати зброю за внутрішньоросійськими цінами.

"Росія продала б, але якщо вони (опозиція - ред.) пропонують вступити до НАТО, то ви ж знаєте вимоги: негайно натовське озброєння. І що вони сюди поставлять? Непотріб для початку. А потім можеш і купити. Але це буде коштувати в п'ять разів дорожче, ніж сьогодні ми купуємо в Росії. Буде ця армія? Не буде", - заявив Лукашенко.

Він також підкреслив, що Росія не стане спокійно дивитися, якщо Білорусь зважиться вийти з ОДКБ і вступити до НАТО.

"Не дуже приємно, якщо танки під Смоленськом. Росія цьому категорично перешкодить. І на що ми перетворимо Білорусь? На центр військових дій - зіткнення між Росією і блоком НАТО", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь розгорнула майже половину своєї армії вздовж західних кордонів. Він також переконаний, що протестами в країні керують країни НАТО, а Польща нібито планує окупацію Гродненської області.

Крім того, Мінськ перевів у повну готовність танкові і артилерійські бази.