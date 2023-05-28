Лукашенка госпіталізували в критичному стані після зустрічі з Путіним, - опозиція

За його словами, госпіталізація відбулась одразу після зустрічі з Путіним. Однак він зазначив, що інформація щодо цього потребує додаткового підтвердження.

"На повернення його зі стану, оціненого лікарями як критичний, були спрямовані найкращі фахівці. Було проведено промивання крові, стан Лукашенка було визнано не транспортабельним", - пише Цепкало.

Цепкало також написав, що організовані заходи з порятунку життя Лукашенка мали відвести увагу від заяв про можливу участь Кремля в його отруєнні.

"Не має значення, повернеться він до робочого стану чи ні, лікарі попереджають про можливе повторення рецидивів", - пише опозиціонер.

Хвороба Лукашенка

Інформація про хворобу у Лукашенка почала ширитись після того, як він з'явися на параді на 9 травня у Москві з перебинтованою рукою. Після він декілька днів не з'являвся на публіці, а в ЗМІ писали, що його привезли до президентської клініки під Мінськом.

На людях Лукашенко з'явився лише 15 травня, що є для нього нехарактерною поведінкою. Однак сам Лукашенко 23 травня заявив, що нібито ніякої хвороби у нього немає і "помирати він не збирається".

Більш детально про можливу хворобу самопроголошеного президента можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.