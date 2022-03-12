Луганську область безперервно обстрілюють, кількість жертв обліковується десятками, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Майже тиждень росіяни безперервно обстрілюють Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Кількість жертв обліковується десятками, частково або повністю зруйнованого житла - сотнями", - йдеться у повідомленні.

Через обстріли в містах постійно спалахують пожежі в будинках та інших цивільних об'єктах. Зокрема, у Рубіжному сталося займання у восьми будинках та магазині, в Сєвєродонецьку - у чотирьох, в одному з них повторно.