Луганську область безперервно обстрілюють, кількість жертв обліковується десятками, - ОВА
Російські війська безперервно обстрілюють Луганську область. Кількість жертв серед мирного населення обліковується десятками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Майже тиждень росіяни безперервно обстрілюють Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк. Кількість жертв обліковується десятками, частково або повністю зруйнованого житла - сотнями", - йдеться у повідомленні.
Через обстріли в містах постійно спалахують пожежі в будинках та інших цивільних об'єктах. Зокрема, у Рубіжному сталося займання у восьми будинках та магазині, в Сєвєродонецьку - у чотирьох, в одному з них повторно.
Зазначається, що сьогодні зранку окупанти обстріляли Суми. В місті зникло водопостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.