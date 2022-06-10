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В Луганской области удалось провести успешную эвакуацию: среди спасенных есть дети

Фото: в Луганской области удалось провести успешную эвакуацию (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Из постоянно обстреливаемого Лисичанска (Луганская область) удалось эвакуировать мирных жителей. Всего было спасено 16 человек, из которых трое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Так, только за вчера сотрудниками национальной полиции, спасателями и волонтерами эвакуированы 16 жителей Лисичанска, среди которых трое малолетних детей. Полицейские в течение дня подвозили желающих к определенному месту эвакуации, откуда специальным транспортом они были доставлены в Донецкую область", - рассказал Гайдай.

Напомним, днем ранее из Лисичанска и Врубовки были эвакуированы 40 человек, а вот из Северодонецка пока эвакуация невозможна.

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ЛуганскЛисичанскэвакуация