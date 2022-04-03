ru ua
Вс, 03 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать около 1500 человек

Новина українською →
Луганск, Воскресенье 03 апреля 2022 15:18
Из Луганской области сегодня удалось эвакуировать около 1500 человек Фото: 3 апреля из Луганской области эвакуировали около 1500 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 3 апреля, из Луганской области удалось вывезти около 1500 человек. Российские оккупанты не дали выехать жителям Рубежного, Попасной и Горной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Условный "гуманитарный коридор". Под звуки обстрелов из Луганской области вывезли около 1500 жителей", - написал Гайдай.

Глава ОВА уточнил, сегодня удалось отправить 1000 жителей Лисичанска, 146 - Кременной, 308 - Северодонецка. В эвакуации помогали сотрудники полиции, религиозной организации и волонтеры.

В то же время российские оккупанты не дали эвакуироваться жителям Рубежного. Из населенного пункта смогли на личном транспорте выехать только 10 человек.

Также не удалось вывезти жителей Попасной и Горной общины. Эти населенные пункты находятся под постоянными обстрелами российских оккупантов.

Фото: 3 апреля из Луганской области эвакуировали около 1500 человек (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Для тех, кто остался в свободных от захватчиков городах Луганской области удалось завести несколько тонн гуманитарной помощи. Ее уже развозят по бомбоубежищам сотрудники полиции.

"Напоминаю, эвакуация пока есть. Автобусы ждут вас каждое утро. Позаботьтесь о детях!" - обратился к жителям области Гайдай.

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области. Ракетные и артиллерийские удары наносятся по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и другим населенным пунктам. Только за 2 апреля захватчики разрушили 27 жилых домов.

Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Рубежное Война России против Украины
NEWS
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
39-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой