UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области на сегодня объявили эвакуацию: из каких городов

Автор: Юлия Бойко

Сегодня, 13 марта 2022 года, открывается "зеленый коридор" для эвакуации людей из Луганской области. Режим тишины в регионе объявлен с 09:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

По его словам, в 10:00 эвакуационные автобусы прибудут в Бахмут, после чего сразу отправятся в Луганскую область.

Места сбора для эвакуации:

  • Лисичанск - ул. Сосюры, 324, здание ГСЧС
  • Кременная - ул. Титова, возле Укрпочты
  • Рубежное - Владимирская площадь, возле городского совета
  • Северодонецк - ДК "Строителей"
  • Горское - Дом культуры "Украина"
  • Золотое - квартал Солнечный, 8а

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, в результате погибла проводница.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскэвакуацияВойна России против Украины