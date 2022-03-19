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Из Луганской области сегодня эвакуировали около 700 человек, среди них раненые

Фото: из Луганской области эвакуировали 700 человек (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области в субботу, 19 марта, заработал зеленый коридор. Из горячих точек удалось эвакуировать 700 человек, среди них раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, эвакуация из Попасной была с перерывами из-за нарушения режима тишины оккупантами. Среди эвакуированных были ранее раненые люди и лица, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Сегодня из Попасной выехали 302 местных жителей, из Северодонецка - 160, Лисичанска - 160, Рубежного - 30. Некоторые жители области эвакуировались личным транспортом. Их количество уточняется.

Кроме того, в Луганскую область доставили 5 грузовиков с гуманитарной помощью.

Напомним, российские оккупанты не пропустили в Херсонскую область гуманитарную помощь. 14 грузовиков с продуктами и медикаментами отправились обратно в Днепропетровскую область.

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