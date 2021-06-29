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В Луганской области разоблачили схему фальсификации местных выборов

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Луганская область, Вторник 29 июня 2021 15:27
В Луганской области разоблачили схему фальсификации местных выборов Фото: в Луганской области разоблачили схему фальсификации местных выборов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили в Луганской области схему фальсификации голосов во время местных выборов. Экс-главе и секретарю участковой избирательной комиссии сообщено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

По информации правоохранителей, во время проведения выборов фигуранты внесли в протокол избирательной комиссии заведомо ложные сведения о количестве голосов, поданных в пользу одного из кандидатов на должность главы сельсовета.

"Бывшему главе и секретарю одной из участковых избирательных комиссий, которые во время выборов головы сельсовета Старобельского района в период проведения местных выборов 25 октября 2020 года осуществили фальсификацию и уничтожение избирательной документации, следователи сообщили о подозрении по ст. 158-3 УК",- говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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