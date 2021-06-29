У Луганській області викрили схему фальсифікації місцевих виборів
Правоохоронці викрили у Луганській області схему фальсифікації голосів під час місцевих виборів. Екс-голові та секретарю дільничної виборчої комісії повідомлено про підозру
Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.
За інформацією правоохоронців, під час проведення виборів фігуранти внесли до протоколів дільничної виборчої комісії завідомо неправдиві відомості про кількість голосів, поданих на користь одного з кандидатів на посаду селищного голови.
"Колишньому голові та секретарю однієї з дільничних виборчих комісій, які під час виборів селищного голови Старобільського району в період проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року здійснили фальсифікацію та знищення виборчої документації, слідчі повідомили про підозру за ст. 158-3 ККУ",- йдеться у повідомленні.
Наразі триває досудове розслідування. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.