В Луганской области расхищали деньги для борьбы с подтопами в шахтах

В Луганской области руководители и начальники причастны к хищению денег, выделенных государством на борьбу с затоплением шахт. Сумма убытков оценивается в 14 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В 2017 году на двух шахтах в Луганской области сложилась критическая ситуация с подтоплением шахт. На шахтер "Золотое" увеличился уровень воды, что могло привести к катастрофе. В 2018-м правительство выделило 33 миллиона гривен для финансирования необходимых работ.

Госпредприятие "Первомайскуголь" подписало договор с генподрядчиком, а тот - с другой коммерческой структурой. Но оказалось, что часть работ производилась за счет сотрудников шахты, а еще часть, оплаченных из госбюджета, не были выполнены вовсе. Вдобавок, стоимость некоторых материалов была существенно завышена.

В результате этого государству был нанесен убыток в более чем 14 миллионов гривен. Хищению еще 3,5 миллиона препятствовали правоохранительные органы.

По результату расследования предъявлены подозрения и.о. гендиректора "Первомайскугля", директору отдельного подразделения шахты "Золотое", а также двум руководителям обществ. Их подозревают по ч.2 статьи 15 и ч.5 статьи 191 (хищение или покушение на хищение имущества путем злоупотребления служебным положением), а также ч.1 статьи 366 (служебное подделывание).

Ранее сообщалось, что в Луганской области прошли антитеррористические учения. В частности, правоохранители учились предотвращаться диверсии и теракты на объекты критической инфраструктуры.

Также первый заместитель городского головы в Луганской области был задержан при получении взятки. Речь идет о так называемом "откате" при проведении тендера.