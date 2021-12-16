В Луганской области проложили европейскую дорогу от Лисичанска до Бахмута

14-километровый отрезок до черты с Донецкой областью восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трасса Т-13-02 имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области.

Во время ремонта специалисты усилили основу дорожной одежды, заменили старое изношенное покрытие на два слоя асфальтобетона и обустроили дорожную инфраструктуру вдоль трассы. А для сохранности от перегрузок на участке установили площадку для передвижного габаритно-весового комплекса (ГВК).

"До начала ремонта указанный маршрут вызывал много нареканий: некоторые участки автодороги были поражены многочисленными ямами и наплывами. Теперь это новая дорога. Передвигаться по которой стало быстро, комфортно и безопасно", - говорится в сообщении.

По итогам трех лет (2020, 2021 и 2022 гг.) в Луганской области планируют капитально отремонтировать 650 км дорог - это половина государственных трасс области.