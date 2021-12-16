ru ua
Чт, 16 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области проложили европейскую дорогу от Лисичанска до Бахмута

Новина українською →
Луганск, Четверг 16 декабря 2021 16:02
В Луганской области проложили европейскую дорогу от Лисичанска до Бахмута
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту от Лисичанска до Бахмута, входящей в состав трассы Т-13-02 "КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

14-километровый отрезок до черты с Донецкой областью восстановили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Трасса Т-13-02 имеет стратегическое значение, поскольку объединяет Луганскую и Донецкую области.

Во время ремонта специалисты усилили основу дорожной одежды, заменили старое изношенное покрытие на два слоя асфальтобетона и обустроили дорожную инфраструктуру вдоль трассы. А для сохранности от перегрузок на участке установили площадку для передвижного габаритно-весового комплекса (ГВК).

В Луганской области проложили европейскую дорогу от Лисичанска до Бахмута

"До начала ремонта указанный маршрут вызывал много нареканий: некоторые участки автодороги были поражены многочисленными ямами и наплывами. Теперь это новая дорога. Передвигаться по которой стало быстро, комфортно и безопасно", - говорится в сообщении.

По итогам трех лет (2020, 2021 и 2022 гг.) в Луганской области планируют капитально отремонтировать 650 км дорог - это половина государственных трасс области.

Напомним, всего в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с начала 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
Заявление в полицию можно будет подать онлайн, - Федоров
DAILY
Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше