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В Луганській області проклали європейську дорогу від Лисичанська до Бахмута

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Луганськ, Четвер 16 грудня 2021 16:02
В Луганській області проклали європейську дорогу від Лисичанська до Бахмута
Автор: Наталія Гурковська

На Луганщині завершили ремонт дороги за маршрутом від Лисичанська до Бахмута, що входить до складу траси Т-13-02 "КПП "Танюшівка" - Старобільськ - Бахмут".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укравтодор".

14-кілометровий відрізок до межі з Донецькою областю відновили у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Траса Т-13-02 має стратегічне значення, оскільки з’єднує Луганську та Донецьку області.

Під час ремонту фахівці посили основу дорожнього одягу, замінили старе зношене покриття на два шари асфальтобетону та облаштували дорожню інфраструктуру вздовж траси. А для збереження від перевантажень на ділянці встановили майданчик для пересувного габаритно-вагового комплексу (ГВК).

В Луганській області проклали європейську дорогу від Лисичанська до Бахмута

"До початку ремонту зазначений маршрут викликав багато нарікань: деякі ділянки автошляху були уражені численними ямами і напливами. Тепер це нова дорога. Пересуватись якою стало швидко, комфортно та безпечно", - йдеться у повідомленні.

За підсумками трьох років (2020, 2021 та 2022 рр.) на Луганщині планують капітально відремонтувати 650 км доріг - це половина державних шляхів області.

Нагадаємо, загалом в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року – зробити 24 тис. км.

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