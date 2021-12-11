В Луганской области произошла драка с участием трех полицейских: есть пострадавшая

В г. Северодонецк (Луганская область) сегодня ночью произошла драка между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими. В результате чего пострадала одна из участников конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай в Facebook.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков.

"Между тремя правоохранителями, которые находились вне службы, и четырьмя местными жителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", - говорится в сообщении.

Указано, что через некоторое время один из участников конфликта (женщина) обратилась в травмпункт городской больницы.

Сейчас по данному факту полицией начато проведение служебной проверки. Информация о происшествии уже передана в ГБР.