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В Луганской области произошла драка с участием трех полицейских: есть пострадавшая

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Северодонецк, Суббота 11 декабря 2021 12:34
В Луганской области произошла драка с участием трех полицейских: есть пострадавшая Фото: в Луганской области произошла драка с участием трех полицейских (фото facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В г. Северодонецк (Луганская область) сегодня ночью произошла драка между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими. В результате чего пострадала одна из участников конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай в Facebook.

По информации правоохранителей, инцидент произошел вблизи магазина, расположенного по пр. Химиков.

"Между тремя правоохранителями, которые находились вне службы, и четырьмя местными жителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", - говорится в сообщении.

Указано, что через некоторое время один из участников конфликта (женщина) обратилась в травмпункт городской больницы.

Сейчас по данному факту полицией начато проведение служебной проверки. Информация о происшествии уже передана в ГБР.

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