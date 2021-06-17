В Луганской области полицейские обнаружили "взрывной" тайник террориста
Представители правоохранительных органов Луганской области обнаружили тайник боеприпасов и взрывчатых веществ у разыскиваемого лица из села Бобровое Северодонецкого района. Преступник подозревается в организации террористической группировки.
Об этом пишет пресс-служба региональной полиции.
Как отмечает представительство, во время санкционированного обыска места жительства разыскиваемого лица, региональные следователи, батальон полиции и взрывотехнической службы обнаружили:
- 20 ручных осколочных гранат;
- 20 детонаторов для гранат;
- Реактивные противотанковые гранаты РПГ - 18 и РПГ-22;
- Более 4200 патронов калибра 9 мм, 5,45 мм и 7,62 мм.
"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", - сообщает представительство полиции Луганской области.
Заметим, что согласно вышеуказанной статье, владельцу взрывчатых веществ и боеприпасов грозит лишение свободы сроком до семи лет.