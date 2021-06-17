В Луганській області поліцейські виявили "вибухову" схованку терориста
Представники правоохоронних органів Луганської області виявили схованку боєприпасів та вибухових речовин у розшукуваної особи з села Боброве Сєвєродонецького району. Злочинець підозрюється в організації терористичного угрупування.
Про це пише пресслужба регіональної поліції.
Як зазначає представництво, під час санкціонованого обшуку місця проживання розшукуваної особи, регіональні слідчі, батальйон поліції та вибухотехнічної служби виявили:
- 20 ручних осколкових гранат;
- 20 детонаторів для гранат;
- Реактивні протитанкові гранати РПГ-18 й РПГ-22;
- Більше ніж 4200 патронів калібру 9 мм, 5,45 мм й 7,62 мм.
"За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - повідомляє представництво поліції Луганської області.
Зауважимо, що відповідно до вищезгаданої статті, власнику вибухових речовин та боєприпасів загрожує позбавлення волі строком до семи років.