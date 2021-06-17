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В Луганській області поліцейські виявили "вибухову" схованку терориста

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Луганськ, Четвер 17 червня 2021 19:06
В Луганській області поліцейські виявили "вибухову" схованку терориста Фото: Поліція виявила схованку боєприпасів та вибухових речовин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Представники правоохоронних органів Луганської області виявили схованку боєприпасів та вибухових речовин у розшукуваної особи з села Боброве Сєвєродонецького району. Злочинець підозрюється в організації терористичного угрупування.

Про це пише пресслужба регіональної поліції.

Як зазначає представництво, під час санкціонованого обшуку місця проживання розшукуваної особи, регіональні слідчі, батальйон поліції та вибухотехнічної служби виявили:

  • 20 ручних осколкових гранат;
  • 20 детонаторів для гранат;
  • Реактивні протитанкові гранати РПГ-18 й РПГ-22;
  • Більше ніж 4200 патронів калібру 9 мм, 5,45 мм й 7,62 мм.

"За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 263 КК України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами", - повідомляє представництво поліції Луганської області.

Зауважимо, що відповідно до вищезгаданої статті, власнику вибухових речовин та боєприпасів загрожує позбавлення волі строком до семи років.

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Луганськ зброя полиция террористы
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