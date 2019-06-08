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В Луганской области подорвался трактор, есть раненые

Новости » Происшествия    08.06.2019 - 11:54
В Луганской области подорвался трактор, есть раненые
Фото: трактор после взрыва (lg.npu.gov.ua)

Двое мужчин получили ранения

Вчера, 7 июня, вблизи Новозвановки в Луганской области подорвался трактор, в результате чего пострадали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Как сообщается, во время выполнения полевых работ трактор подорвался на неустановленном взрывном устройстве. В результате взрыва осколочные ранения получили 26-летний водитель и 48-летний пассажир трактора.

Отмечается, что по факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 УК Украину, то есть "террористический акт".

Напомним, 7 июня Служба безопасности Украины предотвратила мощный теракт в Запорожье. Мужчина хотел заложить взрывчатку в мусорный бак. По данным спецслужбы, бомба должна была сдетонировать после телефонного звонка. Мужчина, который планировал совершить взрыв, прибыл в Запорожье из Донецка.

Как писало РБК-Украина, в селе Троицкое, что на Донбассе, в результате взрыва гранаты погиб человек. Так, 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в помещение с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв. В результате взрыва мужчина погиб, женщина получила ранения.

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