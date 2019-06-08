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У Луганській області підірвався трактор, є поранені

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 11:54
У Луганській області підірвався трактор, є поранені
Фото: трактор після вибуху (lg.npu.gov.ua)

Двоє чоловіків отримали поранення

Вчора, 7 червня, поблизу Новозванівки у Луганській області підірвався трактор, внаслідок чого постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Луганської області.

Як повідомляється, під час виконання польових робіт трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. В результаті вибуху осколкові поранення отримали 26-річний водій та 48-річний пасажир трактору.

Зазначається, що за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК Україну, тобто "терористичний акт".

Нагадаємо, 7 червня Служба безпеки України попередила потужний теракт у Запоріжжі. Чоловік хотів закласти вибухівку в сміттєвий бак. За даними спецслужби, бомба повинна була здетонувати після телефонного дзвінка. Чоловік, який планував здійснити вибух, прибув у Запоріжжя з Донецька.

Як писало РБК-Україна, у селі Троїцьке, що на Донбасі, в результаті вибуху гранати загинула людина. Так, 48-річний місцевий житель прийшов до своєї 54-річної колишньої співмешканки. Зайшовши до приміщення з гранатою в руках, чоловік висмикнув чеку, в результаті чого стався вибух. В результаті вибуху чоловік загинув, жінка отримала поранення.

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