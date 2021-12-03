В Луганской области открыли мост между Лисичанском и Северодонецком

В Луганской области открыли движение транспорта через Пролетарский мост, соединяющий города Лисичанск и Северодонецк. Переправу ремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В настоящее время отремонтирована и открыта первая полоса моста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА, руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гадая.

"Сейчас завершены работы на первой полосе, и она открыта для проезда автотранспорта. По улице Синецкой, ведущей к мосту со стороны Северодонецка, уже нанесена разметка. Стартуют работы на второй полосе", - отметил Гайдай.

Полностью ремонт моста будет завершен в 2022 году.

Пролетарский мост через Северский Донец и дорога возле него пребывали в аварийном состоянии и ждали капитального ремонта на протяжении многих лет. Местные жители, которые пользовались мостом каждый день, жаловались, что им было опасно не только ездить, но и ходить, потому что когда рядом проезжали автомобили, было слышно, как он шатался.