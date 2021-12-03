ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области открыли мост между Лисичанском и Северодонецком

Новина українською →
Луганск, Пятница 03 декабря 2021 11:18
В Луганской области открыли мост между Лисичанском и Северодонецком Фото: в Луганской области открыли мост между Лисичанском и Северодонецком (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области открыли движение транспорта через Пролетарский мост, соединяющий города Лисичанск и Северодонецк. Переправу ремонтируют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В настоящее время отремонтирована и открыта первая полоса моста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской ОГА, руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гадая.

"Сейчас завершены работы на первой полосе, и она открыта для проезда автотранспорта. По улице Синецкой, ведущей к мосту со стороны Северодонецка, уже нанесена разметка. Стартуют работы на второй полосе", - отметил Гайдай.

Полностью ремонт моста будет завершен в 2022 году.

Пролетарский мост через Северский Донец и дорога возле него пребывали в аварийном состоянии и ждали капитального ремонта на протяжении многих лет. Местные жители, которые пользовались мостом каждый день, жаловались, что им было опасно не только ездить, но и ходить, потому что когда рядом проезжали автомобили, было слышно, как он шатался.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках инициированной им программы "Большая стройка" планируют построить и обновить 245 мостов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего