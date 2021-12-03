У Луганській області відкрили міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком

У Луганській області відкрили рух транспорту через Пролетарський міст, який з'єднує міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Переправу ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Наразі відремонтована і відкрита перша смуга мосту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гадая.

"Нині завершено роботи на першій смузі та відкрито для проїзду автотранспорту. По вулиці Синецькій, яка веде до мосту з боку Сєвєродонецька, вже нанесено розмітку. Стартують роботи на другій смузі", - зазначив Гайдай.

Повністю ремонт мосту буде завершений у 2022 році.

Пролетарський міст через Сіверський Донець та дорога біля нього перебували в аварійному стані та чекали на капітальний ремонт багато років. Місцеві мешканці, які користувалися мостом щодня, скаржилися, що ним було небезпечно не лише їздити, а також ходити, бо коли поруч проїжджали автівки, було чутно, як він хитався.