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У Луганській області відкрили міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком

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Луганськ, П'ятниця 03 грудня 2021 11:18
У Луганській області відкрили міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком Фото: у Луганській області відкрили міст між Лисичанськом і Сєвєродонецьком (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Луганській області відкрили рух транспорту через Пролетарський міст, який з'єднує міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Переправу ремонтують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Наразі відремонтована і відкрита перша смуга мосту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гадая.

"Нині завершено роботи на першій смузі та відкрито для проїзду автотранспорту. По вулиці Синецькій, яка веде до мосту з боку Сєвєродонецька, вже нанесено розмітку. Стартують роботи на другій смузі", - зазначив Гайдай.

Повністю ремонт мосту буде завершений у 2022 році.

Пролетарський міст через Сіверський Донець та дорога біля нього перебували в аварійному стані та чекали на капітальний ремонт багато років. Місцеві мешканці, які користувалися мостом щодня, скаржилися, що ним було небезпечно не лише їздити, а також ходити, бо коли поруч проїжджали автівки, було чутно, як він хитався.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що цьогоріч в рамках ініційованої ним програми "Велике будівництво" планують побудувати та оновити 245 мостів.

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