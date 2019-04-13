В Луганской области осудили боевика до 8 лет заключения

Кременской районный суд Луганской области приговорил боевика российско-оккупационных войск, жителя города Голубовка (Луганская область) до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС в Facebook.

Сообщается, что в феврале 2019 года осужденный боевик был задержан во время боя украинскими бойцами сил специального назначения на линии соприкосновения с оккупированными территориями.

"В дальнейшем сообщник террористов был передан сотрудникам военной контрразведки, которые обеспечили документирования его противоправной деятельности против народа Украины", - сообщили в пресс-службе ООС.

Боевик находясь в составе бандформирований с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов против украинских военнослужащих на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновки Славяносербского района Луганской области.

Также боевик был награжден руководителями подразделения силового блока террористической организации.

"Боевик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного Кодекса Украины", - заявили в пресс-службе ООС.

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